Red Wings запускает прямые рейсы из Казани в Геленджик
Полеты начнутся 30 апреля, рейсы на SSJ-100 будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям
Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Казани в Геленджик. Полеты на курорт на побережье Черного моря начнутся 30 апреля, сообщает Минтранс Татарстана.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100. Согласно расписанию, вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям в 06:15.
Новый маршрут позволит жителям Приволжского федерального округа добираться до черноморского побережья за несколько часов. Ранее для поездки на этот курорт часто требовались пересадки в центральной части России.
