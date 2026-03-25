Red Wings запускает прямые рейсы из Казани в Геленджик

Полеты начнутся 30 апреля, рейсы на SSJ-100 будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Казани в Геленджик. Полеты на курорт на побережье Черного моря начнутся 30 апреля, сообщает Минтранс Татарстана.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100. Согласно расписанию, вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям в 06:15.

Новый маршрут позволит жителям Приволжского федерального округа добираться до черноморского побережья за несколько часов. Ранее для поездки на этот курорт часто требовались пересадки в центральной части России.

Ариана Ранцева