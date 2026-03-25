Акции производителя Лабубу резко упали на торгах в Гонконге

Отчет Pop Mart за 2025 год показал рост выручки до 37,1 млрд юаней, но инвесторов насторожили прогнозы и структура продаж

Акции Pop Mart, китайского производителя коллекционных игрушек, резко снизились после публикации финансовых результатов за 2025 год. По итогам торгов 25 марта в Гонконге бумаги компании подешевели на 22,51% и закрылись на уровне 168,3 гонконгского доллара.

Как сообщает Bloomberg, негативная реакция инвесторов связана с опасениями из-за высокой зависимости бизнеса от одного популярного персонажа — Лабубу.

По итогам 2025 года выручка Pop Mart выросла на 185% и достигла 37,1 млрд юаней (около $5,4 млрд). Однако показатель оказался ниже рыночного прогноза на уровне 38 млрд юаней. При этом чистая прибыль увеличилась на 309%, до 12,8 млрд юаней, превысив ожидания аналитиков в 12,6 млрд юаней.

Инвесторов также обеспокоило замедление темпов роста компании во второй половине 2025 года, особенно в четвертом квартале. Дополнительным фактором давления стало сокращение дивидендных выплат: в 2025 году их уровень составил 25% против 35% годом ранее.

Ключевым драйвером продаж компании остается персонаж Лабубу. Серия игрушек Monsters, созданная на его основе, принесла Pop Mart 14,2 млрд юаней выручки, превысив прогноз на 12,5 млрд юаней. На продукцию с этим персонажем пришлось около 40% всей выручки компании в 2025 году против 23% годом ранее.

Попытки диверсифицировать продуктовый портфель пока показывают неоднозначные результаты. Бренд Skullpanda обеспечил 3,5 млрд юаней выручки, превысив прогноз, тогда как другие персонажи продемонстрировали более слабые показатели. Продажи игрушек Molly составили 2,9 млрд юаней при ожиданиях 4,6 млрд юаней, а проекты Crybaby также не достигли запланированных результатов.

Компания рассчитывает сохранить рост бизнеса и ожидает увеличения продаж как минимум на 20% в 2026 году за счет развития других персонажей. Аналитики отмечают, что после рекордных результатов 2025 года 2026 год может стать для Pop Mart периодом перехода к более умеренным темпам роста, что усиливает давление на акции компании.

Ранее «Реальное время» писало, что россияне потратили на Лабубу в 2025 году более 3 млрд рублей.

Ариана Ранцева