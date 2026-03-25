Жители дома в центре Казани пожаловались на затопленный подвал
Внеплановая проверка подтвердила, что грунт в значительной части подвального помещения пропитан влагой
Жители дома №16 на улице Пушкина в центре Казани обратились в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с жалобами на затопленный подвал и бездействие управляющей компании.
Внеплановая проверка подтвердила опасения жильцов: подвальное помещение затоплено, а грунт на значительной части площади пропитан влагой. Инспекция фиксирует ситуацию для принятия мер по устранению последствий.
