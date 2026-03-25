Новости общества

00:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители дома в центре Казани пожаловались на затопленный подвал

18:23, 25.03.2026

Внеплановая проверка подтвердила, что грунт в значительной части подвального помещения пропитан влагой

Фото: Предоставлено Госжилинспекцией РТ

Жители дома №16 на улице Пушкина в центре Казани обратились в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с жалобами на затопленный подвал и бездействие управляющей компании.

Внеплановая проверка подтвердила опасения жильцов: подвальное помещение затоплено, а грунт на значительной части площади пропитан влагой. Инспекция фиксирует ситуацию для принятия мер по устранению последствий.

Ранее «Реальное время» писало, что УК Агрыза оштрафовали на 175 тысяч рублей за протечки в крышах и неубранный снег.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

