Почти половина казанцев признала свою интернет‑зависимость

Чаще всего на симптомы зависимости жалуются молодые люди до 35 лет

Около 48% экономически активных казанцев считают себя зависимыми от интернета. Об этом «Реальному времени» сообщили в SuperJob.

Из них 12% заявили о своей digital‑зависимости, еще 36% скорее согласны с этим утверждением. При этом 52% опрошенных зависимость отрицают: 32% — скорее не согласны, а 20% категорически отвергают такую возможность.

Чаще всего на симптомы зависимости жалуются молодые люди до 35 лет: 55% из них ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких заметно меньше — 41%.

Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (52% против 44% соответственно).



Сегодня многие казанцы целенаправленно ограничивают время, проведенное в Сети. Цифровой детокс — сознательный отказ от девайсов и интернета — стал трендом. Немалую роль в его популяризации сыграла политика замедления и блокировки мессенджеров и YouTube.

Примерно 15% опрошенных устраивают «цифровую разгрузку» ежедневно, комментируя это так: «Ставлю ночной режим», «На работе не пользуюсь принципиально»; 10% — несколько раз в неделю; 11% — несколько раз в месяц; 3% — несколько раз в год.

Рената Валеева