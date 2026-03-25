В Татарстане усилили контроль за ввозом скота перед Курбан-байрамом

С февраля в регион официально ввезли около 170 голов мелкого рогатого скота

В Татарстане усиливают контроль за ввозом животных в преддверии праздника Курбан-байрам, который в этом году отмечается 27 мая. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления ветеринарии республики Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, с февраля в регион официально ввезено около 170 голов мелкого рогатого скота. Все животные сопровождались необходимыми ветеринарными документами.

При этом, как отметил Мотыгуллин, в период подготовки к празднику возрастает риск незаконного ввоза животных. В связи с этим в республике принимаются превентивные меры и усиливается ветеринарный контроль.

Жителям рекомендовали приобретать животных у местных фермеров. В регионе насчитывается около 188 тысяч голов мелкого рогатого скота, что, по словам представителей ветеринарной службы, достаточно для удовлетворения спроса. Отмечается, что местные породы по качеству не уступают привозным.

Также жителей предупредили о рисках покупки животных у перекупщиков, так как существует вероятность приобрести больной скот. Для убоя допускаются только здоровые и маркированные животные, прошедшие ветеринарный контроль и зарегистрированные в системе «Хорриот».

Ранее «Реальное время» писало, что в ряде регионов России значительно ухудшилась эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных. Особую обеспокоенность вызывает распространение заболеваний крупного рогатого скота.



Ариана Ранцева