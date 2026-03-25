Для социальных приютов Татарстана на 9 млн рублей закупят автобусы

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

В Татарстане закупят два автобуса. Общественный транспорт направят в социальные приюты для детей и подростков: «Теплый дом» Дрожжановского района и «Камские зори» Менделеевского района республики. Стоимость контракта составит 9,26 млн рублей, сообщила пресс-служба комитета.

— Закупаются автобусы модели «Газель Next A66R33» или эквивалент, соответствующий требованиям заказчиков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная закупка станет частью масштабного обновления автопарка соцучреждений Татарстана. В общей сложности в 2026-м нужно заменить 26 машин для 26 организаций отрасли на сумму 60,5 млн рублей.

— Транспорт, выпущенный в 2009—2015 годах, имеет 100%-ный износ, что затрудняет своевременное оказание социальных услуг, — отметили в комитете.

Источником финансирования выступит бюджет Татарстана. Еще часть средств выделят за счет перераспределения ассигнований. Подача заявок осуществляется до 1 апреля 2026 года.

Никита Егоров