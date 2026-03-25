Комиссию за доставку пенсий могут повысить до 1,5%

Расходы по оплате комиссии несет Социальный фонд России, для граждан условия получения выплат не изменятся

Предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17 до 1,5%. Предполагается, что эта мера позволит избежать убыточности данного вида деятельности для «Почты России», сообщает Минцифры РФ.

Отмечается, что изменение комиссии не затронет граждан. Расходы по оплате комиссии возлагаются на Социальный фонд России (СФР).

Сообщается, что предложенные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости «Почты России».

Ранее «Реальное время» писало, что максимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году может составить 80,1 тыс. рублей.

Ариана Ранцева