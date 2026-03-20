В Коломне разбился легкомоторный самолет — два человека погибли
В подмосковном городе Коломне разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
— В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна близ берега реки Оки, в результате падения самолета погибло два находившихся в нем человека, — говорится в сообщении.
По данным Росавиации, речь идет о частном легкомоторном самолете Alto NG. Крушение произошло сегодня около 15:30.
Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
— Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации. <...> Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем, — сообщили в ее пресс-службе.
