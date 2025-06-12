Россия построит на Луне первую атомную электростанцию

Роскосмос объявил о масштабных планах освоения космоса. Главная задача — создание первой в мире ядерной электростанции на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз, пишет ТАСС.

Кроме того, Россия продолжит исследование Венеры, единственная страна, успешно посадившая на ней свой аппарат. В планах также замена Международной космической станции новой российской орбитальной станцией.

Для улучшения связи Роскосмос расширит орбитальную группировку спутников, повысив скорость и покрытие широкополосного интернета по всей России. Также планируется улучшить точность системы ГЛОНАСС и модернизировать российские ракеты и космические корабли.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат, — заявил Баканов.

Он подчеркнул, что перед Россией стоят грандиозные цели, требующие смелости и инженерного гения. Космические достижения, по его словам, являются воплощением силы и потенциала страны.

Напомним, что на модернизацию Единой государственной системы «ГЛОНАСС+112» в Татарстане направят почти 4,5 млн рублей.



Анастасия Фартыгина