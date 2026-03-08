Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС»

  • Артем Дергунов
В Казани на площадке «Казань Экспо» завершился первый международный конкурс красоты Miss BRICS. Победительницей в главной номинации стала 19-летняя россиянка Валентина Алексеева из Чебоксар. Титул «Миссис БРИКС» завоевала представительница ЮАР Миллисент Мпхолоди Тлоу, а «Маленькой мисс» стала Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая. Участие в конкурсе приняли 49 представительниц из 17 стран.

