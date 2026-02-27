Новости

Правительство Чувашии опровергло информацию о двух ракетах в регионе

14:30, 27.02.2026

В регионе режим ракетной опасности сохраняется

Правительство Чувашии опровергло информацию о двух ракетах в регионе
Фото: Скриншот Минобороны

UPD 14:50: Правительство Чувашской Республики опровергло сообщение о фиксировании двух ракет в регионе.

Правительство Чувашской Республики официально опровергло ранее распространяемые сообщения о якобы зафиксированных попытках ракетной атаки на территорию региона.

В официальном заявлении, опубликованном в телеграм-канале правительства, подчеркивается, что информация о якобы обнаруженных ракетах и их перехвате не соответствует действительности.

Важно: гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.


Ранее «Реальное время» подготовило дайджест главных новостей в связи с введением в Татарстане режима ракетной опасности.

