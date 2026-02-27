Правительство Чувашии опровергло информацию о двух ракетах в регионе

В регионе режим ракетной опасности сохраняется

UPD 14:50: Правительство Чувашской Республики опровергло сообщение о фиксировании двух ракет в регионе.

Правительство Чувашской Республики официально опровергло ранее распространяемые сообщения о якобы зафиксированных попытках ракетной атаки на территорию региона.





В официальном заявлении, опубликованном в телеграм-канале правительства, подчеркивается, что информация о якобы обнаруженных ракетах и их перехвате не соответствует действительности.



Важно: гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.







