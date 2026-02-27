Правительство Чувашии опровергло информацию о двух ракетах в регионе
В регионе режим ракетной опасности сохраняется
UPD 14:50: Правительство Чувашской Республики опровергло сообщение о фиксировании двух ракет в регионе.
Правительство Чувашской Республики официально опровергло ранее распространяемые сообщения о якобы зафиксированных попытках ракетной атаки на территорию региона.
В официальном заявлении, опубликованном в телеграм-канале правительства, подчеркивается, что информация о якобы обнаруженных ракетах и их перехвате не соответствует действительности.
Важно: гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.
Ранее «Реальное время» подготовило дайджест главных новостей в связи с введением в Татарстане режима ракетной опасности.
