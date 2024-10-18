Россияне назвали «Слово пацана» лучшим сериалом уходящего года

Фото: Динар Фатыхов

Россияне назвали «Слово пацана» лучшим сериалом уходящего года. По статистике ВЦИОМ, такое мнение выразили 9% граждан страны. Второе место занял сериал «Невский», набравший 6%. Тройку лидеров замкнули «Триггер» и «След», получившие по 5%.

Напомним, исполнитель одного из главных героев сериала, Рузиль Минекаев, вошел в число победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30». Он стал победителем в номинации «Искусство».



По версии россиян, второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский с 11%. В этом году верхнюю ступень пьедестала зрительского почета разделяет Сергей Бурунов, получивший 11% голосов (+5 п. п. за год). Следом идут Сергей Безруков (9%) и Владимир Машков (8%).

Лучшей актрисой в этом году россияне назвали Елену Яковлеву (8%, +6 п. п. за год), а второе и третье места заняли Мария Аронова (7%) и Юлия Пересильд (6%), почти сравнявшись по количеству голосов.

Олег Исаков