Генеральный директор FLAMAX поздравил с юбилеем родную школу

Фиргат Зиганшин поделился теплыми воспоминаниями и отметил развитие школы

Фото: представлено пресс-службой FLAMAX

3 февраля в г.Тетюши отпраздновали 55-летний юбилей средней общеобразовательной школы №2 имени Героя России А.А. Соколовского. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны педагогического труда и представители администрации, а также сразу несколько поколений учителей и учеников. В числе почетных гостей был генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. Его визит стал ярким примером того, как школьный фундамент помогает строить успешное будущее.

Выступая со сцены, выпускник 1996 года не скрывал теплых эмоций. Для него юбилей стал не просто официальной датой, а возможностью вновь окунуться в атмосферу детства.

«Для каждого человека школа — это не просто здание, — это место, где формируется характер и закладываются жизненные ценности. Я часто вспоминаю школьные годы. Именно они научили дружить, много работать, брать на себя ответственность и не бояться сложных задач.

Я искренне рад видеть, что моя школа продолжает развиваться, сохраняет традиции и, благодаря поддержке руководства Республики Татарстан и главы района, внедряет современные стандарты образования», — подчеркнул Фиргат Зиганшин, поблагодарив педагогов за самоотверженную работу по воспитанию молодого поколения.

