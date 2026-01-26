Нижнекамскому химико-технологическому институту дали разрешение на строительство общежития

Согласно данным экспертизы, коек в жилом корпусе будет на 20 единиц меньше, чем ранее анонсировали власти города

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства комплекса зданий для Нижнекамского химико-технологического института — филиала Казанского национального исследовательского технологического университета. Проект позволит увеличить набор студентов из других городов.

Новый комплекс будет представлять собой многоэтажное здание общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. В состав войдут 16-этажное общежитие и двухэтажная столовая с подвальным уровнем.



В общежитии планируется разместить 114 жилых номеров общей вместимостью 368 мест. Примечательно, что ранее мэр города Радмир Беляев сообщал о 388 местах. Из них 340 мест предназначено для студентов, 28 — для преподавателей, 12 — для маломобильных групп населения.

Все комнаты будут оборудованы санузлами и кухонными нишами. Предусмотрены помещения для семейного проживания. При проектировании особое внимание уделено созданию доступной среды для всех категорий граждан.

Наталья Жирнова