Генпрокурор Гуцан: количество коррупционных преступлений превысило 36 тыс.

В России за текущий год было зарегистрировано свыше 36 тыс. преступлений коррупционной направленности. Об этом в первом интервью агентству ТАСС сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

По словам главы надзорного ведомства, за последние пять лет ежегодное количество таких преступлений в среднем держится на уровне 35 тыс. Большинство зафиксированных правонарушений в этом году связаны со взяточничеством, коммерческим подкупом, мошенничеством, растратой, а также злоупотреблением и превышением служебных полномочий. К уголовной ответственности привлечено около 17 тыс. человек.



Глава ведомства подчеркнул разницу между мелкими бытовыми взятками и преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами. Такие деяния существенно различаются по масштабу, последствиям и сложности раскрытия, поэтому их нельзя оценивать одинаково.

Напомним, что более 700 российских госслужащих были уволены по требованию прокуроров в этом году по утрате доверия.

Наталья Жирнова