В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

09:09, 09.12.2025

Ранее сообщалось о задержке пяти рейсов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Напомним, что ограничения ввели в 6:46 по мск из-за введения режима беспилотной опасности. Татарстанская транспортная прокуратура сообщила о задержках пяти рейсов на вылет: в Астрахань, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Хургаду.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Наталья Жирнова

