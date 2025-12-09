В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Ранее сообщалось о задержке пяти рейсов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Напомним, что ограничения ввели в 6:46 по мск из-за введения режима беспилотной опасности. Татарстанская транспортная прокуратура сообщила о задержках пяти рейсов на вылет: в Астрахань, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Хургаду.
— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».