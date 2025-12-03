Автотека и Российская государственная библиотека запустили совместный проект

Библиотека и цифровой сервис проверки автомобилей провели исследование и создали инсталляцию в честь 100-миллионного отчета Автотеки и 200-миллионного экземпляра в фондах Ленинки

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Российская государственная библиотека и Автотека запустили совместный проект, который приурочен к трем знаковым событиям:

к выпуску 100-миллионного отчета Автотеки,

к 100-летию советского периода Российской государственной библиотеки,

к появлению 200-миллионой единицы хранения в фондах Ленинки.

В рамках проекта аналитики, во-первых, исследовали возрастной разрез аудитории Ленинки и Автотеки. Во-вторых, создали инсталляцию, посвященную прошлому и настоящему автомобилей и проверке их истории.

Исследование показало, что по итогам 2024 года доля читателей Ленинки в возрасте 18—30 лет выросла на 69% и составила 52,2% в общем количестве новых посетителей. В свою очередь, Автотека выяснила, что доля пользователей 18—24 лет выросла на 75% и достигла 21% от всей аудитории. Объединив эти исследования, Автотека и Ленинка сделали вывод: молодое поколение выбирает достоверные источники данных.

До 13 декабря будет открыта инсталляция в холле Российской государственной библиотеки, Ее концепция — «когда проверяешь прошлое, открываешь будущее». В ней соседствуют инструкции ГАИ 1930-х, схемы приборов из советских методичек и современные отчеты об истории авто от Автотеки. Оценку состояния машины представляют плакаты ремонтных мастерских, иллюстрации дефектов кузова из профессиональных пособий и интерактивные схемы повреждений из отчетов Автотеки, где с помощью ИИ отмечаются элементы, которые были задействованы в ДТП. Также здесь можно увидеть архивные объявления, ценники, справочники по моделям рядом с отчетами Автотеки по истории эксплуатации авто. Все исторические документы взяты из фондов Российской государственной библиотеки и представлены в их цифровых копиях — через Национальную электронную библиотеку.

«В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории, особенно молодой, источник имеет решающее значение. В библиотеке это подлинники, архивные документы. В Автотеке — данные из более чем 2 000 официальных источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных», — прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

«Цифровизация — это не замещение архива, а его новая форма существования. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной, сопоставимой, применимой. Автотека делает то же самое с историей автомобилей: собирает, верифицирует, структурирует, чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее. Эта фраза не метафора. Это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля. И именно он лег в основу нашего совместного проекта», — говорит Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.