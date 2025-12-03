В Казани установят мемориальную доску в память Туфана Миннуллина

Ее расположат по улице Толстого, 16а

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане увековечат память драматурга, писателя, публициста и общественного деятеля Туфана Миннуллина. Инициатива, предполагающая установку мемориальной доски на фасаде дома, где он жил, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается принять предложение Минкульта РТ и региональной общественной организации «Союз писателей Республики Татарстан» об установлении мемориальной доски Т.А. Миннуллину.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Местом установки выбран дом по адресу: Казань, ул. Толстого, 16а. Текст на мемориальной доске будет выполнен на двух языках — татарском и русском:

«Бу йортта танылган драматург, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин яшәгән

В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».



Рената Валеева