В Казани установят мемориальную доску в память Туфана Миннуллина
Ее расположат по улице Толстого, 16а
В Татарстане увековечат память драматурга, писателя, публициста и общественного деятеля Туфана Миннуллина. Инициатива, предполагающая установку мемориальной доски на фасаде дома, где он жил, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Предлагается принять предложение Минкульта РТ и региональной общественной организации «Союз писателей Республики Татарстан» об установлении мемориальной доски Т.А. Миннуллину.
Местом установки выбран дом по адресу: Казань, ул. Толстого, 16а. Текст на мемориальной доске будет выполнен на двух языках — татарском и русском:
«Бу йортта танылган драматург, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин яшәгән
В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».
