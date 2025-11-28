Троицкая церковь в Татарстане получила статус объекта культурного наследия регионального значения
Теперь она находится под государственной охраной
Выявленный исторический объект культурного наследия «Церковь Троицкая», построенный в 1751 году в селе Косяково Зеленодольского района Татарстана, официально включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
Согласно приказу, «Церковь Троицкая», расположенная по адресу: Татарстан, Зеленодольский район, с. Косяково, теперь находится под государственной охраной. Соответствующий приказ проходит антикоррупционную экспертизу.
Утверждение границ территории объекта культурного наследия и предмета его охраны позволит обеспечить комплексную защиту старинного храма, сохраняя его историческую и архитектурную ценность для будущих поколений. Предмет охраны определяет конкретные элементы объекта, подлежащие сохранению и защите.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».