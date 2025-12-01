Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +5 градусов

00:00, 01.12.2025

На отдельных участках дорог гололедица

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с. Утром ожидается порядка +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

Галия Гарифуллина

