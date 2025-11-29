Сегодня в Татарстане ожидается до +5 градусов

Прогнозируется мокрый снег и дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Местами туман, утром гололед. Ветер юго-западный 5—10 м/с, ночью местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +3 градусов, днем — от +1 до +5 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина