Минниханов провел рабочую встречу с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем политической партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Встреча состоялась в рабочем кабинете в Доме правительства республики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, а также затронуты другие актуальные темы, касающиеся деятельности партии «Новые люди» в регионах.



Напомним, что предыдущая встреча Минниханова с Нечаевым состоялась почти год назад, 28 ноября 2024 года.

Недавно представители партии Нечаева обратились в правительство с предложением о структурном регулировании рынка немедицинских реабилитационных услуг, а также об усилении ответственности за работу нелегальных реабилитационных центров. В рамках этой инициативы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность введения новой профессии — «аддиктолог-консультант», а также создания соответствующего профессионального стандарта.

Рената Валеева