В Казани суд признал квартиру, купленную участником СВО на выплату за ранение, его собственностью при разводе

Единовременная выплата за ранение на СВО, выплачиваемая при полной или частичной утрате трудоспособности, не входит в состав совместно нажитого имущества

В Казани суд признал квартиру, купленную участником СВО на выплату за ранение, его единоличной собственностью при разводе с женой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

— Выяснилось, что в марте 2022 года в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО заявителем получены множественные тяжелые ранения, признанные военной травмой. В апреле 2022 года за полученное тяжелое ранение мужчине выплачена единовременная выплата в размере 3 млн рублей. На указанные денежные средства заявителем совместно с супругой приобретена квартира, которая оформлена в общую долевую собственность. В настоящее время брак между супругами расторгнут. Супругой заявителю стали предъявляться требования о разделе совместно нажитого имущества, — говорится в публикации.

Единовременная выплата за ранение на СВО, выплачиваемая при полной или частичной утрате трудоспособности, не входит в состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу при расторжении брака. Прокуратура Советского района города Казани направила исковое заявление с требованиями о признании квартиры личным имуществом мужчины. Советский районный суд требование удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, 520 семей Казани смогли решить жилищные проблемы в 2025 году благодаря различным государственным программам. Наибольшей популярностью пользуется республиканская программа социальной ипотеки, в рамках которой свои жилищные условия улучшили 496 семей, включая 15 семей военнослужащих — участников специальных операций.



Галия Гарифуллина