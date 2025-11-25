Гатиятулин назвал сильную сторону в игре вратаря «Ак Барса» Арефьева

Голкипер казанской команды провел свой первый матч в сезоне КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление Максима Арефьева в матче со «Спартаком» (0:1) в Москве. Игра стала первой для вратаря в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гатиятулин назвал психологическую устойчивость сильной стороной Арефьева.

— Оценить игру Арефьева? Одно из его сильных качеств — устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 0:1, единственная шайба в игре была забита нападающим Иваном Морозовым в большинстве. Команда Гатиятулина завершила трехматчевую выездную серию с двумя победами и одним поражением.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября в Казани с питерским СКА в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин