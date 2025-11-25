Из Казани в Стамбул отправятся новые рейсы с января 2026 года

Полеты будут выполняться три раза в неделю

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind объявила об открытии нового регулярного авиасообщения между Казанью и Стамбулом. Первый рейс по данному маршруту запланирован на 26 января 2026 года, написали в пресс-службе.

Полеты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. На линии будут задействованы самолеты Boeing 737-800, вмещающие 189 пассажиров.

Стамбул станет 25-м направлением авиакомпании Nordwind из столицы Татарстана. Вылет из Казани запланирован на 11:20 по местному времени, прилет в Стамбул — в 16:15. Обратный рейс из Стамбула будет отправляться в 17:15 и прибывать в Казань в 21:45. Ориентировочное время в пути составит около 4 часов 55 минут в направлении Стамбула и 4 часов 30 минут — в обратном направлении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас прямые рейсы из Казани в Стамбул выполняет только авиакомпания Turkish Airlines.



Рената Валеева