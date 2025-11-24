Комитет Госсовета Татарстана принял поправки к бюджету на 2026—2028 годы

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

В Госсовете Татарстана на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам рассмотрели 342 поправки к закону о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Как сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, в подготовленной ко второму чтению редакции закона о бюджете учтены федеральные средства, которые получит республика, а также региональное софинансирование. Большая часть поправок от Кабмина РТ посвящена именно этим вопросам.

Согласно прогнозам, в 2026 году Татарстан получит 50,3 млрд рублей из федерального бюджета, в 2027 году — 42,9 млрд рублей, а в 2028 году — 46,6 млрд рублей.

Как отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, те 54 миллиарда (в среднем) увеличения по федеральным поправкам являются хорошим показателем, который распределятся по необходимым направлениям.

Финансовые показатели бюджета Татарстана на предстоящие годы:

2026 год: доходы — 552,2 млрд рублей, расходы — 566,7 млрд рублей, дефицит — 13,8 млрд рублей.

2027 год: доходы — 578 млрд рублей, расходы — 595,9 млрд рублей, дефицит — 16,97 млрд рублей.

2028 год: доходы — 620,95 млрд рублей, расходы — 639,7 млрд рублей, дефицит — 18,7 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев