Татарстан ежегодно будет получать свыше 50 млрд рублей федеральных средств

Комиссия по бюджету и финансам Госсовета РТ утвердила перераспределение доходов и расходов в проекте бюджета на 2026 и плановый период 2027— 2028 годов

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Бюджет Татарстана получит федеральные трансферты в сумме 50,3 млрд рублей в 2026 году, еще 42,9 млрд рублей — в 2027 году и 46,6 млрд рублей — в 2028 году. Об этом сегодня сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на совместном заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по бюджету, налогам и финансам. В этой связи правительство РТ подготовило ко второму чтению 324 поправки в проект бюджета на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов.

Согласно им, федеральные трансферты предлагается перераспределить по 122 статьям проекта бюджета на 2026 год.

В основном они поступят на реализацию республиканских программ, осуществляемых в рамках нацпроектов РФ, заметил глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Это касается строительства региональных дорог, образования и здравоохранения.

Парламентская группа КПРФ внесла массу поправок, но после переговоров с Минфином РТ отказалась от большей части. Сохранили требования по 16 поправкам, сообщил лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Они также касаются строительства региональных дорог в Татарстане.

В результате дефицит бюджета 2026 года останется прежним и составит 13,8 млрд рублей, но в последующие два года дефицит вырастет до 16,9 млрд в 2027 году и до 18,7 млрд рублей в 2028 году.



Луиза Игнатьева