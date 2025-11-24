В Татарстане ожидаются туман и сильный ветер
Порывы ветра — до 17 м/с
По данным РСЧС, в ночь на 25 ноября 2025 года, а также утром и днем этого же числа на территории Татарстана и в Казани прогнозируются сложные метеоусловия. Жителей предупреждают о вероятном тумане и сильном ветре с порывами до 15—17 м/с.
Спасатели призывают граждан проявить повышенную бдительность при передвижении по улицам и дорогам. При переходе проезжей части рекомендуется пользоваться исключительно наземными или подземными пешеходными переходами.
Ранее синоптики прогнозировали в Татарстане резкие перепады температур перед наступлением зимы.
