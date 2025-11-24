Новости общества

17:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидаются туман и сильный ветер

14:21, 24.11.2025

Порывы ветра — до 17 м/с

В Татарстане ожидаются туман и сильный ветер
Фото: Динар Фатыхов

По данным РСЧС, в ночь на 25 ноября 2025 года, а также утром и днем этого же числа на территории Татарстана и в Казани прогнозируются сложные метеоусловия. Жителей предупреждают о вероятном тумане и сильном ветре с порывами до 15—17 м/с.

Спасатели призывают граждан проявить повышенную бдительность при передвижении по улицам и дорогам. При переходе проезжей части рекомендуется пользоваться исключительно наземными или подземными пешеходными переходами.

Ранее синоптики прогнозировали в Татарстане резкие перепады температур перед наступлением зимы.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также