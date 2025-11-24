Набережночелнинские хирурги восстановили челюсть после трех драк

Из-за повреждений челюсть мужчины отламывалась кусочками

Фото: предоставлено пресс-службой Горздрава Челнов

В Городской больнице №5 Набережных Челнов врачи провели уникальную операцию по восстановлению нижней челюсти пациенту, который несколько лет страдал от последствий травм. Об этом сообщает пресс-служба горздрава автограда.

30-летний Рамиль обратился в больницу с жалобами на челюсть, которая пробила десну и отламывалась по кускам во рту. Он рассказал, что первый перелом челюсти получил в драке 4 года назад, после чего кость вышла в рот и торчала. Последующие драки усугубили ситуацию, и кость стала гнить, отламываясь кусками.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин отметил, что случай был сложным и требовал уникальной операции. У пациента развился остеомиелит — гнойно-некротический процесс с воспалением и разрушением костной ткани челюсти. Предварительный диагноз — дефект нижней челюсти справа, что привело к деформации лица.

Врачи предложили два варианта восстановления кости: использование титановой пластины или трансплантата из гребня подвздошной кости пациента. Был выбран второй вариант, который в дальнейшем позволит пациенту установить имплантаты.

Операция проводилась двумя бригадами хирургов одновременно. Сосудистый хирург Рузиль Хурматуллин совместно с челюстно-лицевыми хирургами подготовил ложе для аутотрансплантата и его забор из гребня подвздошной кости пациента. Затем было проведено точное воссоздание нижней челюсти из изъятой кости под необходимые формы и размеры, установка аутотрансплантата, фиксация пластинами и винтами.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии подчеркнул, что такая операция была выполнена в Набережных Челнах впервые. Были применены современные технологии 3D-моделирования и проектирования челюсти. В результате операции у пациента решились не только эстетические, но и функциональные проблемы: симметричная улыбка, симметричное открывание-закрывание рта, комфортный прием пищи — в целом улучшилось качество жизни.

Дмитрий Зайцев