В Казани сносят историческое здание на Большой Красной, 11

19:08, 19.11.2025

Оно имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта

Фото: скриншот с телеграм-канала Дух города. Канал Марьи Леонтьевой.

В Казани сносят историческое здание по адресу Большая Красная, 11. Оно имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта и, по словам градозащитника и учредителя Института городских исследований «Тамга» Марьи Леонтьевой, входит в перечень предметов охраны исторического поселения города.

В своем телеграм-канале активистка поделилась кадрами сноса здания.

— Это наказуемо, — написала у себя Леонтьева.

По ее словам, ситуация осложняется тем, что на данный момент возможности предотвратить разрушение объекта уже нет. Утрата исторического здания приведет к дальнейшему нарушению целостности архитектурной среды исторического центра города.

Наталья Жирнова

