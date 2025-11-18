Бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в хищении 2,5 млрд рублей на трассе М-12

Контракт предусматривал проектирование трассы, соединяющей Москву и Казань

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и экс-генеральный директор компании «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев обвиняется в хищении части бюджетных средств, выделенных по контракту на строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным источника, речь идет о хищении 2,5 млрд рублей. Общая сумма договора, заключенного в сентябре 2020 года между «Стройтрансгазом» и госкомпанией «Российские автомобильные дороги», составляла 53,1 млрд рублей. Контракт предусматривал проектирование трассы, соединяющей Москву и Казань. Владимир Лавленцев возглавлял «Стройтрансгаз» с 2020 года. Другие подробности предполагаемого хищения пока не приводятся.

Важно отметить, что Владимир Лавленцев уже имеет судимость. В ноябре 2024 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы за мошенничество и растрату средств на общую сумму 3,3 млрд рублей. Новое обвинение относится к отдельному эпизоду предполагаемого хищения.

Свою карьеру Владимир Лавленцев, родившийся в Москве в 1980 году, начал в правительстве столицы в 2004 году. В мае 2013 года он был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга, где отвечал за сферы ЖКХ, энергетики, благоустройства и жилищной политики, занимая этот пост до октября 2014 года. Позднее, с ноября 2015 года по 2018 год, он работал главным федеральным инспектором по Москве в аппарате полномочного представителя президента в ЦФО.

Рената Валеева