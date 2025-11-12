IT‑кадры в России: количество выпускников в сфере IT увеличилось на 27%

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения»

За последние пять лет российский рынок ИТ‑специалистов демонстрирует устойчивый рост. Согласно актуальным данным, количество выпускников в сфере информационных технологий увеличилось на 27%. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

В 2024 году около 130 тыс. абитуриентов поступили на бюджетные места по ИТ‑специальностям. На сегодняшний день в отрасли уже занято 1,1 млн человек, причем только в текущем году к ним присоединились свыше 100 тыс. новых специалистов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что российские компании все теснее сотрудничают с вузами, что позволяет создавать современные программы подготовки высококвалифицированных кадров. В рамках этих инициатив к 2030 году планируется ежегодно выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков и более 10 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта.

Михаил Мишустин подчеркнул, что важно, чтобы бизнес активнее участвовал в подготовке кадров, а укрепление кадрового потенциала отрасли — общее дело. Ранее сообщалось, что ИТ-специалисты Татарстана предпочитают работу в родном регионе.

Наталья Жирнова