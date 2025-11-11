Трамп хочет учредить аналог Дня Победы после просмотра парадов в России

Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии празднования Дня ветеранов

Президент США Дональд Трамп признался, что наблюдал за праздничными мероприятиями в честь Дня Победы в России и Великобритании, и выразил намерение создать аналогичный национальный праздник в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии празднования Дня ветеранов.

— Когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, — и я сказал: нам тоже нужен День Победы, — подчеркнул американский лидер.

Инициатива Трампа прозвучала в контексте чествования ветеранов американской армии. Хотя США традиционно отмечают День памяти павших военных (Memorial Day) и День ветеранов (Veterans Day), в стране отсутствует единый аналог Дня Победы, широко празднуемого в России и ряде европейских государств 9 мая.



Анастасия Фартыгина