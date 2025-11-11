Криштиану Роналду объявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Фото: Олег Тихонов

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду, нападающий клуба «Аль-Наср» Саудовской Аравии, сделал громкое заявление о своем будущем на международной арене. В интервью французской радиостанции RMC Sport он сообщил, что чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним турниром в его карьере.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Мексике и Канаде. Этот турнир станет знаковым, поскольку в нем впервые примут участие 48 сборных.

— Если честно, когда я говорю «скоро», это, вероятно, означает еще год или два, — отметил Роналду, подчеркивая, что его карьера подходит к завершающей стадии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент Роналду исполнилось 40 лет. За свою карьеру он завоевал множество титулов, включая пять Кубков Лиги чемпионов и титул чемпиона Европы. Он также является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

С момента своего перехода в «Аль-Наср» в декабре 2022 года Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Его карьера охватывает выступления за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Он представляет сборную Португалии с 2003 года и остается одним из самых известных и уважаемых игроков в мире футбола.



Анастасия Фартыгина