Инвестиции в ЖКХ России выросли на четверть

Такие данные представил в Совфеде замруководителя ФАС Сергей Пузыревский

Фото: Роман Хасаев

В сфере ЖКХ России наблюдается рост инвестиционной активности, сообщает ТАСС. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), объем инвестиций в отрасль в 2025 году достиг 475 млрд рублей, что на 25% превышает показатели предыдущего года.

Сообщается, что замруководителя ФАС Сергей Пузыревский представил эти данные на заседании в Совфеде. Для сравнения: в 2024 году общий объем инвестиций в сферу ЖКХ составлял 379 млрд рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее ФАС отмечала положительную динамику реализации инвестиционных программ в отрасли. По итогам 2024 года фактическое исполнение инвестпрограмм составило 337 млрд рублей, тогда как в 2023 году этот показатель был на уровне 293 млрд рублей. Напомним, что ранее Казань оказалась на 6-м месте среди городов-миллионников по стоимости ЖКУ.

Наталья Жирнова