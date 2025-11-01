«Ак Барс» прервал свою серию из 11 побед, проиграв «Ладе»

Казанская команда пропустила решающую шайбу в овертайме

«Ак Барс» прервал свою серию из 11 побед, проиграв в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ладе» из Тольятти. Казанская команда пропустила решающую шайбу в овертайме — игра закончилась со счетом 3:4.

Матч начался с гола гостей — отличился нападающий Евгений Грошев. «Ак Барс» быстро отыгрался, реализовав большинство: форвард Илья Сафонов удачно подправил шайбу на пятачке, восстановив равенство в счете.

На 20-й минуте хозяева льда вышли вперед благодаря броску Кирилла Семенова. Однако «Лада» усилиями форварда Ивана Романова опять сравняла счет. Уже на 38-й минуте Семенов оформил дубль и вновь вывел «Ак Барс» вперед, но гости смогли отыграться — гол забил Андрей Обидин.

Так игра вышла в овертайм. «Лада» смогла реализовать выход три в одного и одержала победу в напряженно игре. Примечательно, что на счету «Ак Барса» могла быть еще одна шайба на 55-й минуте, забитая Денисенко, но ее не засчитали из-за спорного момента с коньком.

Следующий матч «Ак Барс» состоится 6 ноября в гостях против минского «Динамо».

Наталья Жирнова