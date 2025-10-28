Портрет инвестора в Татарстане: меньше эмоций, больше облигаций

Количество розничных инвесторов в Татарстане демонстрирует уверенный рост

«ВТБ Мои Инвестиции» наблюдают рост инвестиционной активности среди жителей Татарстана, но остаются они более осторожными, чем среднестатистические россияне.

Количество розничных инвесторов в Татарстане демонстрирует уверенный рост. На брокерских счетах клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» у них почти в полтора раза больше средств, чем у клиентов из других регионов-миллионников.

Портрет типичного инвестора в Татарстане — это мужчина 45 лет, в портфеле у него пять бумаг, наибольшая доля в портфеле — 56% — вложена в облигации.

«Каждый третий рубль российского розничного инвестора сегодня уходит в облигации. В Татарстане инвесторы более консервативны, облигации предпочитает больше половины, что объяснимо: купонная доходность остается высокой, а на горизонте виден потенциал роста цены, ведь мы стоим в начале цикла снижения ключевой ставки. Впрочем, мы полагаем, что в течение ближайшего года окажется положительной динамика акций. Такие бумаги являются инструментом, позволяющим воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка, и здесь мы видим наибольшую активность молодежи до 30 лет, которые четверть портфеля вкладывают в акции, а 43% — в облигации», — пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Что интересно, женщины-инвесторы в Татарстане в среднем моложе (43 года против 45 лет у мужчин), но проявляют меньшую торговую активность, совершая около 5 тысяч сделок в месяц против 26 тысяч у мужчин.

«Татарстан — регион с высокой инвестиционной культурой, наличием собственных сильных эмитентов. Во многом рост активности связан с цифровизацией, роботизированными сервисами, расширением сети персонального консультирования от «ВТБ Мои Инвестиции». Инвесторы из республики демонстрируют высокий уровень вовлеченности, а также диверсификации портфеля, что говорит о склонности к взвешенным инвестициям», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент банка.