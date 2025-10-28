В Набережных Челнах полиция выявила более 120 нарушений миграционного законодательства

Среди выявленных нарушений — 77 случаев несоблюдения правил пребывания на территории России

Фото: Артем Дергунов

Сотрудники полиции Набережных Челнов в ходе профилактических мероприятий выявили 121 административное правонарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Проверки охватили 11 строительных объектов, 11 заведений общественного питания, 10 торговых точек, 2 производственных предприятия и 2 объекта обслуживания, а также 31 адрес пребывания иностранных граждан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди выявленных нарушений — 77 случаев несоблюдения правил пребывания на территории России. Также зафиксированы факты незаконного привлечения к трудовой деятельности и ее незаконного осуществления, а также уклонения от иммиграционного контроля.

По итогам рейдов оформлено 72 закрытия въезда для иностранных граждан, двум иностранцам сокращен срок временного пребывания. Принято 22 решения об административном выдворении.

Напомним, что подавляющее большинство иностранцев, стремящихся получить разрешение на работу в России, успешно сдают комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам российского законодательства. По данным Минобрнауки России, в третьем квартале 2025 года (июль — сентябрь) 86,9% из 275,6 тыс. тестируемых успешно прошли аттестацию.



Анастасия Фартыгина