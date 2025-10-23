Девять снежных барсов обнаружили в Бурятии

Специалистам удалось не только подтвердить присутствие животных, но и получить важные данные об их популяции

Фонд «Природа и люди» сообщил об успешном завершении исследования хребта Восточный Саян в Бурятии, где учеными были обнаружены девять особей снежного барса.

— В Бурятии подтверждено присутствие минимум девяти снежных барсов, включая двух котят, — сказано в сообщении.

скриншот со страницы Вконтакте "Фонд "Природа и люди"

Исследование ирбисов представляет особую сложность из-за того, что эти редкие хищники предпочитают обитать в крайне труднодоступных местах. Однако специалистам удалось не только подтвердить присутствие животных, но и получить важные данные об их популяции.

— Особенностью снежных барсов Бурятии является их изоляция от других группировок ирбиса в Туве, на Алтае и Красноярском крае. Ирбисы Бурятии вообще не взаимодействуют с остальными ирбисами России, их ареалы разорваны, — прокомментировал руководитель РЭО «Сибирь» Сергей Малых.



Наталья Жирнова