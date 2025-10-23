Российские хакеры взломали украинского производителя БПЛА «Боевые Птахи Украины»

Компания известна своей разработкой БПЛА «Зозуля», который «позволяет бить по глубокой территории РФ из-за своей дальности действия»

Российские хакерские группировки KillNet и Beregini сообщили о взломе серверов крупнейшего украинского производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Боевые Птахи Украины». Об этом РИА «Новости» заявил представитель ячейки KillNet.

По словам представителя KillNet с никнеймом KillMilk, «взломано производство «Боевые Птахи Украины». Он подчеркнул, что компания известна своей разработкой БПЛА «Зозуля», который «позволяет бить по глубокой территории РФ из-за своей дальности действия».

Согласно представленной информации, дрон «Зозуля» предназначен для поражения целей не на передовой, а по складам, командным пунктам и логистическим узлам противника. Отмечается, что беспилотник способен летать автономно на малой высоте по заданной программе. С боевой частью он может преодолеть до 2700 километров. Максимальная скорость аппарата составляет 130—180 километров в час.

