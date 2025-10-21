В Московском районе Казани завершены работы по капремонту жилого дома

Параллельно все еще идет ремонт в доме №108 по улице Восстания

В Московском районе Казани успешно завершен капремонт многоквартирного дома №22 по улице Шамиля Усманова. Об этом сообщили в мэрии города.

В доме полностью заменили системы центрального отопления, обновили сети водоснабжения и водоотведения, а также были отремонтированы крыша и фасад. Дополнительно в доме установили новые подъездные двери, провели модернизацию электрооборудования и выполнили ремонт подвальных помещений.

Параллельно ремонтные работы ведутся в доме №108 по улице Восстания. Здесь специалисты уже выполнили основной объем работ и сейчас занимаются отделкой подъездов.

В мэрии напомнили, что в столице Татарстана на 100% реализована программа «Наш двор». В текущем году благоустроены территории 464 многоквартирных домов. Ранее стало известно, что более половины замечаний по программе «Наш двор» в Татарстане касаются ремонта асфальта.



Наталья Жирнова