Татарстан за неделю разместил госзакупки на 126,8 млн рублей

Основная часть выделенных средств — 39,9 млн рублей — направлена на обновление транспортного парка республиканских организаций и ведомств

За неделю в Татарстане было размещено 36 новых закупок общей стоимостью 126,8 млн рублей, заявили в пресс-службе Комитета по госзакупкам республики.

Основная часть выделенных средств — 39,9 млн рублей — направлена на обновление транспортного парка республиканских организаций и ведомств. Значительные суммы также выделены на приобретение компьютерной техники — 17,7 млн рублей, и мебели — 16,1 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В числе других категорий закупок представлены изделия легкой промышленности, а также дизельное топливо и бензин для государственных учреждений.

— Прошедшая неделя показывает стабильную динамику государственных закупок в республике. Мы продолжаем обеспечивать прозрачность процедур и эффективность расходования бюджетных средств, — подчеркнул председатель комитета Марат Зиатдинов.

Наталья Жирнова