Татарстан за неделю разместил госзакупки на 126,8 млн рублей
За неделю в Татарстане было размещено 36 новых закупок общей стоимостью 126,8 млн рублей, заявили в пресс-службе Комитета по госзакупкам республики.
Основная часть выделенных средств — 39,9 млн рублей — направлена на обновление транспортного парка республиканских организаций и ведомств. Значительные суммы также выделены на приобретение компьютерной техники — 17,7 млн рублей, и мебели — 16,1 млн рублей.
В числе других категорий закупок представлены изделия легкой промышленности, а также дизельное топливо и бензин для государственных учреждений.
— Прошедшая неделя показывает стабильную динамику государственных закупок в республике. Мы продолжаем обеспечивать прозрачность процедур и эффективность расходования бюджетных средств, — подчеркнул председатель комитета Марат Зиатдинов.
