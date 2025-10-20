Резидент Иннополиса «Геопейджер» вошел в топ-40 лучших стартапов мира на Startup World Cup 2025

«Геопейджер» — deep-tech-стартап, разрабатывающий систему навигации и связи для роботов и беспилотных летательных аппаратов

Фото: Артем Дергунов

Российская технологическая компания «Геопейджер», резидент Иннополиса и ИТ-парка города Казани, вошла в топ-40 лучших стартапов мира по версии международного чемпионата Startup World Cup 2025. Компания стала единственным представителем России в финале конкурса, в котором в этом году участвовали более 30 тыс. проектов из 100 стран.

«Геопейджер» — deep-tech-стартап, разрабатывающий систему навигации и связи для роботов и беспилотных летательных аппаратов. В основе разработки лежит трехмерный кадастровый паспорт территории и собственная сеть базовых станций, формирующих локальные навигационные зоны по принципу Wi-Fi.

Эта технология обеспечивает высокоточное позиционирование с погрешностью до одного сантиметра и позволяет дронам, роботам и транспортным средствам работать полностью автономно, независимо от спутниковых систем. Важным преимуществом является то, что все данные остаются внутри территории собственника, что значительно повышает уровень безопасности и технологического суверенитета. Система также поддерживает бесшовную навигацию между открытым пространством и помещениями, обеспечивая стабильную работу в смешанных средах (indoor–outdoor), где традиционные GPS-решения теряют сигнал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Технология «Геопейджер» может быть использована в городской логистике, автоматизации доставки, роботизированной уборке, мониторинге инфраструктуры, промышленности и других крупных отраслях. Компания видит перспективу в создании нового слоя цифровой инфраструктуры, аналогичного Wi-Fi или электросетям, но для пространственной навигации.

— Попадание в топ-40 крупнейшего мирового конкурса подтверждает, что российские разработки могут конкурировать с международными. Мы создаем новую инфраструктуру навигации — независимую, точную и безопасную. По сути, это как если бы у каждого города или предприятия появилась собственная спутниковая система, но без спутников, — заявил генеральный директор «Геопейджер» Иван Проскура.

Рената Валеева