«Рубин» сыграет в Казани с «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет с «Балтикой» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Балтика» после 11 матчей идет на пятом месте турнирной таблицы с 20 очками. «Рубин» отстает от соперника на два балла, занимая седьмую строчку в чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последние три очных поединка команд закончились минимальными победами «Рубина» со счетом 1:0. Всего соперники провели между собой 16 матчей за всю историю российского футбола: семь раз победили казанцы, трижды — «балтийцы». В сезоне 2023/24 казанский «Рубин» дважды обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

В прямом эфире игру из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин