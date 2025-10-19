«Рубин» сыграет в Казани с «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ
Встреча начнется в 17:00 по московскому времени
Сегодня «Рубин» сыграет с «Балтикой» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Балтика» после 11 матчей идет на пятом месте турнирной таблицы с 20 очками. «Рубин» отстает от соперника на два балла, занимая седьмую строчку в чемпионате.
Последние три очных поединка команд закончились минимальными победами «Рубина» со счетом 1:0. Всего соперники провели между собой 16 матчей за всю историю российского футбола: семь раз победили казанцы, трижды — «балтийцы». В сезоне 2023/24 казанский «Рубин» дважды обыграл «Балтику» со счетом 1:0.
В прямом эфире игру из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».