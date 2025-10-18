Гатиятулин объяснил тяжелую победу «Ак Барса» над «Барысом»

Казанская команда победила соперника по буллитам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил тяжелую победу над «Барысом» (3:2Б) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда по ходу игры вела — 2:0, но соперник сравнял счет и довел встречу до серии буллитов.

Гатиятулин заявил, что к середине матча с «Барысом» на игре «Ак Барса» начала сказываться усталость.

— Одной из задач на этот выезд было провести все матчи ровно, без перепадов. Три с половиной игры мы успешно выполняли эту задачу, но сегодня к середине игры начала сказываться усталость. Но и этот отрезок ценен тем, что мы смогли достать из себя волевые качества. Даже притом что соперник сравнял счет, мы смогли прибавить, достаточно моментов создали и в третьем периоде, и в овертайме, в итоге одержали победу, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в чемпионате. В турнирной таблице Восточной конференции команда Гатиятулина поднялась на второе место, опередив «Автомобилист» и «Авангард». В активе казанцев 23 набранных очка в 17 играх.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября в Казани с «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени. Ярославская команда — действующий обладатель Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин