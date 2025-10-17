Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 18 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на субботу, 18 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро подорожал на 2,5 рубля, доллар — на 1,9 рубля, юань — на 0,28 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,98 рубля;
- евро — 94,58 рубля;
- юань — 11,34 рубля.
