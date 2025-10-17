Новости экономики

03:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 18 октября

18:13, 17.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 18 октября
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 18 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро подорожал на 2,5 рубля, доллар — на 1,9 рубля, юань — на 0,28 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,98 рубля;
  • евро — 94,58 рубля;
  • юань — 11,34 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть606.6
  • Нижнекамскнефтехим80.9
  • Казаньоргсинтез65.9
  • КАМАЗ81.9
  • Нижнекамскшина38.45
  • Таттелеком0.549