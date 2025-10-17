В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП: есть жертвы

Водитель автомобиля Skoda Octavia 2002 года рождения превысил скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание

В Мензелинском районе Республики Татарстан произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Происшествие случилось 17 октября, около 13:30, на 1087 км федеральной трассы М-7 у села Балтаево. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia 2002 года рождения превысил скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель и два пассажира (1997 и 2004 г. р.) скончались на месте. Еще одна пассажирка 2000 года рождения доставлена в больницу с различными травмами.

На место происшествия выехал прокурор Мензелинского района Риназ Калаков. Прокуратурой организована процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что это не первый случай, когда молодые люди не справились с управлением. На Горьковском шоссе в Казани произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Предварительной причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения 21-летней водительницей, стажа ее вождения — пять месяцев.



Анастасия Фартыгина