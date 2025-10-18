Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в сентябре

В сентябре жители республики оформили 2,9 тыс. ипотек на общую сумму 12,73 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему выданных ипотечных кредитов. В сентябре жители республики оформили 2,9 тыс. ипотек на общую сумму 12,73 млрд рублей, что на 5% меньше по количеству и на 7% меньше по объему, чем в августе 2025 года. Об этом «Реальному времени» сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Лидерами по объему ипотечного кредитования в сентябре стали Москва (46,9 млрд руб.), Московская область (30,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (22,1 млрд руб.) и Краснодарский край (13,9 млрд рублей).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В целом по России в сентябре было выдано 84 тыс. ипотечных кредитов на 361,3 млрд руб., что практически не изменилось по количеству, но на 2% больше по объему, чем в сентябре 2024 года. Средний размер ипотечного кредита вырос до 4,30 млн руб., а средний срок кредитования сократился до 257 месяцев (21 год 5 месяцев).

За 9 месяцев 2025 года в России было выдано 603,08 тыс. ипотечных кредитов на 2,61 трлн руб., что на 36% меньше по количеству и на 34% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева