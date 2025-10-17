Жильцы ЖК «ФоРест» будут платить меньше за отопление и воду

Сэкономить средства поможет собственная блочно-модульная котельная в жилом комплексе

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Чтобы снизить плату жильцов за коммунальные услуги, ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, запустила собственную блочно-модульную котельную (БМК) в жилом комплексе комфорт-класса «ФоРест». Она предназначена для теплоснабжения домов и позволит будущим жильцам существенно экономить на тарифах по отоплению и горячему водоснабжению благодаря современным газовым котлам.

БМК оснащена оборудованием, которое обеспечивает высокую эффективность и надежность работы. С учетом того, что котельная предназначена именно для жителей ЖК и размещена компактно, теплотрасса, построенная из современных труб в пенополиуретановой теплоизоляции и имеющая кратчайшее расстояние от источника до потребителя, повышает надежность теплоснабжения и минимизирует потери тепловой энергии по пути движения тепла. Запуск состоялся в установленные сроки.

«Это значимый этап в реализации нашего проекта. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить будущих жителей современными и комфортными условиями проживания, и ввод в эксплуатацию источника теплоснабжения — это очередной шаг на пути к достижению этой цели», — подчеркнул директор проекта ФСК Регион Алексей Алексейчук.

Продолжается активное строительство жилого комплекса «ФоРест», готовится к сдаче первый жилой дом 1.1, где представлены квартиры с отдельными входами и террасами на крыше.

