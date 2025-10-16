Walmart внедряет миллионы IoT-сенсоров для отслеживания товаров в реальном времени

К 2026 году сеть планирует охватить 90 млн паллет, улучшив точность поставок и работу ИИ-систем

Американская сеть Walmart начала масштабное внедрение сенсоров нового поколения, которые позволяют отслеживать товары в реальном времени без необходимости подзарядки. По данным компании, миллионы устройств будут установлены на складах и в магазинах по всей территории США к концу 2026 года.

Для проекта Walmart использует технологию компании Wiliot, став первой крупной розничной сетью, которая внедряет так называемый ambient IoT — систему датчиков, получающих энергию из окружающей среды, например радиоволн или тепла. Эти устройства работают без батарей и обеспечивают постоянный поток данных о температуре, влажности, местоположении и времени хранения товара.

Сенсоры будут установлены на паллетах, что позволит Walmart отслеживать движение и состояние примерно 90 миллионов единиц грузов. Система обеспечит более точные данные об остатках на складах, сроках хранения и перемещении товаров. Как отметили в компании, это поможет повысить эффективность логистики, сократить потери и ускорить пополнение полок. Новая технология уже помогла сократить ручные операции — сотрудники больше не тратят время на поиск товаров или проверку их состояния. Автоматические уведомления в реальном времени сообщают в случае, если что-то не в порядке, и позволяют оперативно реагировать.

Walmart ожидает, что внедрение IoT повысит точность учета, ускорит доставку и улучшит качество обслуживания клиентов. Хотя компания не раскрывает объем ожидаемой экономии, эксперты считают, что эффект от сокращения ошибок и повышения эффективности может быть значительным. По словам главы Wiliot Жюльена Белланже, данные IoT-сенсоров становятся важнейшим элементом для развития ИИ-систем. «Раньше искусственный интеллект работал на прогнозных данных, теперь он получает информацию, отражающую реальность в режиме реального времени», — отметил он.

Артем Гафаров